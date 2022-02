Die Geschäfte der Logistik-Branche werden im Raum Kaiserslautern durch hohe Spritpreise und die Omikron-Virusvariante sehr unterschiedlich belastet. Allerdings sind nicht nur die steigenden Kosten für Energie entscheidend, es gibt noch weitere Faktoren. Die RHEINPFALZ hat sich unter Logistikern umgehört.

Der schmerzlich fühlbare Höhenflug der Verbraucherpreise hat viel mit der sich verteuernden Energie zu tun. Aber die ist es natürlich nicht alleine, denn im Getriebe der Wirtschaft greifen einige Rädchen ineinander. Die Kosten für Diesel und Kerosin spielen eine Rolle. Der steigende Mindestlohn ebenso und auch die Kosten durch krankheitsbedingte Ausfälle wegen Omikron und Quarantäne.

„Ein bisschen schon“, meint Stefan Kudritzki von der Firma SV Hammer in Kaiserslautern auf die Frage, ob die steigenden Spritpreise die laufenden Geschäfte belasten. Neben einer Reihe anderer Geschäftsfelder bietet das Unternehmen deutschlandweit Leistungen im Zusammenhang mit Umzügen an. Nicht nur müssten dabei alle Gegenstände ordnungsgemäß eingelagert werden. Erforderlich seien auch Vor- und Nachbereitungen in der neuen und in der alten Wohnung, teilt die Firma mit. Von Ausfällen durch Infektionen mit der Omikron-Variante sei das Unternehmen bisher verschont geblieben.

Diesel- und Kerosinkosten wirken preistreibend

„Die Kraftstoffpreise müssen wir natürlich an die Kunden weitergeben – wir sind ja nicht die Caritas“, meint der Sprecher einer Firma, die zu einem großen Teil Logistik-Leistungen für amerikanische Staatsbürger anbietet und mit einer Niederlassung in Lautern vertreten ist. In Prozent lasse sich das schwer ausdrücken. „Wir haben meist Verträge mit Kunden, bei denen die Preise fließend angepasst werden.“ Preistreibend wirkten allerdings nicht nur die Dieselkosten. „Bei uns hängt noch mehr dran. Wir sind im Expressgeschäft im Zusammenhang mit dem Flugverkehr drin.“ Da gehe es nicht nur um Diesel, sondern auch um Kerosin. Und die Erhöhung des Mindestlohns sei ebenfalls ein Thema. Das alles müsse auch von anderen Unternehmen verdaut werden. Intern aufzufangen seien die hohen Kraftstoffpreise kaum, denn sonst bliebe von der Marge nichts übrig. Das Rationalisieren sei ja ein ständig erforderlicher Prozess in Unternehmen. Das lässt man in goldenen Zeiten vielleicht ein bisschen schleifen. Aber diese Zeiten seien vorbei. Die negativen Auswirkungen der Omikron-Infektionen verursachten im Unternehmen einigen Stress. Es gehe dabei vor allem um Vertretungen für ausfallende Mitarbeiter und die erforderlichen Überstunden. Verstärkt werde dies alles noch im Hinblick auf die Personalknappheit. Ersatz gebe der Markt ja schon einige Zeit nicht mehr her. Ein besonderes Problem entstünde für die jungen Eltern, die wegen der Kinder in Quarantäne müssten.

Kein Einbruch in der Umzugsbranche

Die Möbelspedition Sander ist eine Lauterer Traditionsfirma. Als Mittelstandsunternehmen beschäftigt es 90 Mitarbeiter und unterhält sechs Möbelzüge, 18 Möbelwagen, sechs Kundendienstfahrzeuge und sechs Außenaufzüge. Wie Geschäftsführer Thomas Antes erklärt, würden die Mehrkosten für den Dieselkraftstoff im Geschäft mit den privaten Umzügen umgelegt. Dies sei ja eine generelle Entwicklung auch in anderen Bereichen. Für den Transport von Neumöbeln hingegen gebe es Verträge mit den jeweiligen Partnern, auf deren Grundlage sich die Speditionspreise flexibel gestalteten. „Wenn also Diesel teurer wird, dann entwickeln sich die Transportkosten fließend mit. Umgekehrt ist das aber natürlich auch so.“ Einen Nachfrageeinbruch bei den privaten Umzügen habe es aber bis jetzt nicht gegeben. „Umzüge müssen stattfinden, unabhängig vom Dieselpreis.“

Eine wirkliche Beeinträchtigung etwa durch Omikron-Infektionen habe es bisher nicht gegeben, so der Geschäftsführer. Von den 100 Mitarbeitern seien bisher zwei ausgefallen. Die Leute hatten sich aber glücklicherweise nicht angesteckt, sondern mussten aus Quarantäne-Gründen zuhause bleiben. „Generell sei es bei Sander so, dass die Mitarbeiter in der relativ günstigen Lage sind, bei Umzügen immer bei offenen Türen arbeiten zu müssen.“ Deshalb gehe immer ein Luftzug. „Und wir bitten die Kunden immer um das Einhalten der Hygienevorschriften.“ Der jeweilige Kunde solle also zum Beispiel bei der Arbeit nicht danebenstehen, sondern sich das Ergebnis am Ende anschauen.

Kraftstoff-Kosten wirken sich auf Transportkosten aus

Seit mehreren Jahren sei die Firma SW Transporte mit einem Standort in Sembach auf dem deutschen Transportmarkt vertreten. Um weiter zu expandieren, werde seit geraumer Zeit auch das angrenzende Ausland beliefert, teilt das Unternehmen mit. Sprecher Marcel Schüller berichtet, dass den Kunden in jedem einzelnen Fall die höheren Preise wegen der steigenden Spritkosten erklärt werden müssten. „Viele Kunden verstehen das nicht.“ Die Geschäfte liefen wegen der Dieselpreise durchaus schlechter als vorher.

Die Jakob Becker Unternehmensgruppe biete Dienstleistungen in den Bereichen Entsorgung, Wiederverwertung, Logistik, Energiegewinnung und Umweltschutz. Dabei seien mehr als 750 überwiegend Spezialfahrzeuge und zahlreiche Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen im Einsatz. Über 2000 Menschen aus unterschiedlichsten Berufen arbeiteten in dem Familienbetrieb, teilt die Firma mit. Was die Auswirkungen der Preisentwicklung beim Dieselkraftstoff betrifft, pflegt Sprecher Thomas Pfaff eine differenzierte Betrachtung. Für die Müllentsorgung gebe es mehrjährige Verträge, in denen auf der Basis von Indizes die Preisentwicklung verschiedener Faktoren flexibel gestaltet wird. So steige oder falle das Entgelt für die Firma zum Beispiel auch je nach Entwicklung des Dieselpreises. Hinsichtlich der Entsorgung des Verpackungsmülls, also beim gelben Sack und Teilen der blauen Tonne im Rahmen des Dualen Systems gibt es einen Festpreis. Was den gewerblichen Müll betreffe, so würden in diesem Bereich Verträge die Vergütung regeln. Hier müsse das Unternehmen durch Verhandlungen den Preis mitbestimmen.

Müllpreise bleiben vorerst stabil

Für den Bürger ändere der Preisanstieg für Dieselkraftstoff hinsichtlich der Müllabfuhr zunächst gar nichts. Die kommunalen Vertragspartner im Kreis und in der Stadt kalkulierten die Müllgebühren jeweils drei Jahre im Voraus und im Rückblick. Von der Omikron-Welle sei im Unternehmen zum Glück gegenwärtig nichts zu spüren. In der Verwaltung gebe es eine sehr hohe Impfquote. Und auch das gewerbliche Personal draußen sei zu 80 Prozent geimpft. Für Letzteres sei in Hinsicht auf die Ansteckungsgefahr sowieso durch ihre Arbeit an frischer Luft nicht besonders hoch. Allerdings, so Pfaff, sei zu befürchten, dass es durch die Omikron-Welle zu größeren Ausfällen beim Personal kommen könne. Deshalb seien Notfallpläne erarbeitet worden. Mit den kommunalen Vertragspartnern gemeinsam habe das Unternehmen genau festgelegt, wer bei der Entsorgung zuerst drankomme und wer im Falle des Falles etwas warten müsse.