Diebe haben sich am Wochenende an einem Lastwagen zu schaffen gemacht, der an der B48 zwischen Fischbach und Hochspeyer auf einem Parkplatz unter der Talbrücke Fischbachtal abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, fiel am frühen Montagmorgen auf, dass Unbekannte den Tank geöffnet und mehrere hundert Liter Diesel abgezapft hatten. Der Schaden liege im vierstelligen Bereich. Hinweise auf mögliche Täter gebe es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden.