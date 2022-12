Auch die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg trifft Vorsorge für einen Strom- und Gasausfall. Ein Punkt dabei: Bestimmte Gebäude sollen mit Notstrom versorgt werden und als Wärmeinseln dienen können. Vorgesehen sind dafür die Grundschulsporthalle und das Verwaltungsgebäude in Otterbach sowie die Westpfalzhalle in Niederkirchen. Diese seien jetzt schon nicht von Gas abhängig, begründete das der Erste Beigeordnete Martin Müller (SPD) im Verbandsgemeinderat am Donnerstag. So hingen die Otterbacher Bauten am Nahwärmenetz. Die Hackschnitzelanlage könne im Fall der Fälle über das Notstromaggregat an der Feuerwehr weiterhin mit Strom versorgt werden. Sporthalle und Verwaltung könnten also ebenso erwärmt werden wie die Feuerwehr selbst. Die Westpfalzhalle wird demgegenüber mit Öl versorgt. Der Rat bevollmächtigte Bürgermeister Harald Westrich jetzt dazu, die Aufträge zur Umrüstung der Gebäude zu vergeben, sofern es Mittel im Haushalt gibt.