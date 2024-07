In der Stadt finden bis zum Jahresende zahlreiche Veranstaltungen statt, die zum Genießen, Bummeln und Feiern einladen. Das Altstadtfest, das am ersten Juli-Wochenende über die Bühne geht, markiert den Start in das zweite Veranstaltungshalbjahr.

Von Freitag bis Samstag, 5. bis 7. Juli, werden zwischen Martinsplatz und Kaiserbrunnen rund 200.000 Besucher beim Kaiserslauterer Altstadtfest erwartet. Drei Tage mit Live-Musik und vielen Ständen prägen die Veranstaltung, die unter anderem vom Citymanagement organisiert wird.

Noch bis zum 22. August finden in der Stadt an jedem zweiten Donnerstag die Lautrer Sommerabende statt. Dabei präsentieren sich verschiedene Künstler ab 17 Uhr an wechselnden Plätzen in der Innenstadt. Parallel dazu gibt es im Zwei-Wochen-Rhythmus sonntags um 11 Uhr die Volksparkkonzerte. Die verbleibenden Termine sind am 7. und 21. Juli, 4. und 18. August sowie am 1. September. Am 7. Juli spielt das Nahetal-Orchester unter dem Motto „Musikalische Vielfalt so (N)ahe“. Und vom 5. Juli bis zum 31. August heißt es jeden Samstag in der Innenstadt „Lautern Tanzt“ – auf dem Schiller- oder Stiftsplatz wird das Tanzbein geschwungen.

Swinging Lautern und Oktoberkerwe

Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr die Schiller-Events. Am 12. und 13. Juli gibt es die Mischung aus Latino-Dance-Party am Freitag und klassischem Konzert mit Bestuhlung und Orchester am Samstag auf dem Schillerplatz. Weiterer Höhepunkt im Veranstaltungskalender: das Straßen- und Musikfestival „Alles muss raus“ vom 19. bis 21. Juli in der Lauterer Innenstadt.

Am 23. und 24. August stehen bei „Wein & Musik“ Genuss und Live-Musik im Vordergrund. Das Citymanagement und lokale Gastronomiebetriebe laden zur Weinverköstigung ein. Das Barbarossafest Swinging Lautern vom 5. bis 7. September bietet eine große Bühne für regionale sowie internationale Künstler und vereint diverse musikalische Genres Swing, Blues, Boogie, Jazz, Soul und Salsa. Veranstaltungsorte sind die Open-Air-Bühnen am Altenhof, auf dem Schillerplatz, vor der Stiftskirche und am Stiftsplatz, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Nach Swinging Lautern dauert es nur knapp sechs Wochen, bis der Startschuss zur Oktober-Kerwe (18. bis 28. Oktober) auf dem Messeplatz fällt. Zum Abschluss des Veranstaltungsjahres wird die Stadt wieder festlich geschmückt. Der Weihnachtsmarkt wird am 25. November eröffnet. Erweitert wird die Veranstaltung traditionell durch den Kulturmarkt in der Fruchthalle und im Anschluss durch den Silvestermarkt.

Info

Eine Übersicht über alle Veranstaltungen in Kaiserslautern ist in der „Stadt KL App“ zu finden.