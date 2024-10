Besichtigungstouren durch Kaiserslautern bietet die Tourist Information auch im November wieder an. Vom Pfalzgrafensaal bis zum klassischen Stadtrundgang ist alles dabei.

„500 Meter Stadtgeschichte“ heißt eine Tour, die am 2. November vom Kaiserbrunnen bis in die Fußgängerzone den Spuren von Kaiser, König und Edelmann folgt. Bürger, Bauern und Bettelmänner werden dabei auch nicht außer Acht gelassen.

Die Führung „Pfalzgrafensaal & Gänge“ gibt es am 6. November um 15 Uhr im Pfalzgrafensaal des ehemaligen Renaissanceschlosses. Anschließend geht es in die rund 70 Meter langen, unterirdischen Gänge, die die Geschichte Kaiserslauterns auf lebendige Weise erfahren lassen. Bei der „Kirchenführung – Von Pfingstloch zu Pfingstloch“ am 6. November werden Kirchen in der Innenstadt besichtigt.

„KL erleben und genießen“ heißt eine Tour am 8. November. Der Rundgang erzählt Geschichten und Geschichte und lässt Vergangenes erleben – inklusive sinnlicher Überraschungen und kleiner Kostproben.

Auf „Des Kaisers Spuren“

Vom spannenden Bau der Kaiserpfalz, ihrer Blüte, der Erweiterung und dem Bau des Casimirschlosses bis hin zur Zerstörung und dem Niedergang der beiden Gebäude kündet die Führung „Des Kaisers Spuren“ über den Burgberg und durch den unterirdischen Gang am 9. November.

Die Tour „KL intensiv“ beginnt mit einer Führung im Pfalzgrafensaal des ehemaligen Renaissanceschlosses und einer Besichtigung der unterirdischen Gänge. Zu Fuß geht es am 16. November weiter auf einen kleinen Rundgang durch die Innenstadt.

Beim „Stadtrundgang“ durch die mehr als 750 Jahre alte Barbarossastadt lässt sich Kaiserslautern am 30. November zu Fuß entdecken, da die Mehrzahl der Sehenswürdigkeiten nah beieinander liegt.

Wunderliches im Advent

Die „Adventsführung“ führt durch das vorweihnachtliche Kaiserslautern und gibt Antworten auf viele Fragen rund ums Thema Advents- und Weihnachtsbräuche. Bei dem Spaziergang durch die Stadt gibt es viel Überraschendes, aber auch Wunderliches über diese besondere Jahreszeit zu erfahren. Dabei darf auch probiert werden.

Sofern nicht anders vermerkt, ist der Treffpunkt der Führungen vor der Tourist Information. Sie bittet für alle Führungen um Voranmeldung unter der Telefonnummer 0631 3654019 oder per E-Mail an da-geh-ich-mit@kaiserslautern.de.