Wenn der Hilfeverein „KaiserLions“ am Sonntag, 10. November, 17 Uhr, zum 10. Martini-Konzert in den Emmerich-Smola-Konzertsaal des Südwestrundfunks Kaiserslautern einlädt, dürfen sich die Besucher auf einen musikalischen Leckerbissen freuen.

Zu Gast sein wird die „Blue note Big Band“, eine aus Neustadt stammende Formation unter der Leitung von Bernd Gaudera. „Seit vielen Jahren jazzt, swingt und groovt die Band, und sie versteht es, ihr Publikum mitzureißen“, sagt Helge Zubrüggen, Präsident des Lions Clubs Kaiserslautern. Als besonderer Gast wird Stephan Flesch gemeinsam mit der Big Band auftreten. Der Eintritt ist frei, der Hilfsverein freue sich allerdings über Spenden.

Von diesen Spenden profitiert in diesem Jahr das Kolpingblasorchester Kaiserslautern. „Mit seiner musikalischen Früherziehung und diversen Musikprojekten für Kinder und Jugendliche leistet das Kolpingblasorchester einen wertvollen kulturellen Beitrag für die Stadtgesellschaft“, verweist Zubrüggen auf das Engagement. Zudem ermögliche ein Patenschaftskonzept des Kolpingblasorchesters sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, ein Instrument zu mieten und eine musikalische Ausbildung zu erhalten.

Zubrüggen, der im Juli den Vorsitz des Lions Clubs Kaiserslautern Lutra übernommen hat, bereite sein Engagement große Freude. Bereits in jüngeren Jahren hat er mit Clubmitgliedern die Ärmel hochgekrempelt und sich bei Hilfsprojekten eingebracht. „Dinge besser zu machen und der Gesellschaft etwas wiederzugeben“, beabsichtige der verheiratete Vater auch in seiner jetzigen Position des Wohltätigkeitsclubs. Der Verein „Lichtblick 2000“, die Kaiserslauterer Tafel, das Arbeits- und sozialpädagogische Zentrum und das SOS-Kinderdorf seien in den vergangenen Jahren mit dem Erlös des Martini-Konzerts in ihrer Arbeit unterstützt worden.