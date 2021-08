Die Dielmann-Gruppe hat für die Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG beim Amtsgericht Darmstadt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Davon betroffen sind auch zwei Filialen in der Kaiserslauterer Innenstadt.

In der Pfalz betreibt Dielmann fünf Schuhgeschäfte, zwei in Kaiserslautern, zwei in Frankenthal und eins in Neustadt. In Kaiserslautern ist Dielmann mit Filialen im Einkaufszentrum „K in Lautern“ mit einer Verkaufsfläche von 350 Quadratmetern und in der Fackelstraße mit 460 Quadratmetern vertreten. Beschäftigt sind vor Ort zwölf Mitarbeiter, davon elf in Teilzeit, informierte ein Dielmann-Sprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Im Bereich hochwertiger Markenschuhe sehen wir uns als Marktführer am Standort Kaiserslautern. Aufgrund von Corona ist die Situation derzeit aber in allen unseren Geschäften schwierig. Während des Shutdowns war der Umsatz auf Null gefallen“, so Sprecher Thomas Feldmann weiter. Im Zuge des Schutzschirmverfahrens gebe es Gespräche mit allen Beteiligten, auch den Vermietern, es werde ein Plan zur Neuaufstellung des Unternehmens erarbeitet, um dauerhaft am Markt bestehen zu können.

„Alle Filialen stehen auf dem Prüfstand“

„Alle Filialen stehen auf dem Prüfstand“, konkretisierte Feldmann die Situation. Aktuell sei es allerdings zu früh, um über konkrete Maßnahmen zu sprechen. Bis August soll es erste Ergebnisse geben. Alle Läden bleiben bis dahin geöffnet.

„Die massiven Folgen der Corona-Krise für den innerstädtischen Einzelhandel und damit auf das Dielmann-Geschäft machen es erforderlich, entschlossen zu handeln. Das Schutzschirmverfahren ist für uns die beste Möglichkeit, den langfristigen Fortbestand der Unternehmen sicherzustellen“, erklärte der Handelsexperte Michael Specht, der mit einem Sanierungsfachmann in die Geschäftsführung der Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG eingetreten ist.

Zu dem 1935 gegründeten Darmstädter Traditionsunternehmen mit 890 Mitarbeitern gehören Geschäfte und Märkte in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Die Vermieter der Dielmann-Filiale in der Fackelstraße sind nach eigenen Angaben zuversichtlich, dass es in der 1A-Lage mit Dielmann weitergeht. „Dielmann zahlt weiter Miete, die sind seit 20 Jahren vor Ort und waren immer sehr zufrieden mit dem Standort. Wir gehen davon aus, dass Dielmann in Kaiserslautern bleiben will“, sagte eine Geschäftsfrau, die Mitglied der Erbengemeinschaft ist, die die Filiale in der Fußgängerzone vermietet.