Ein Ladendetektiv hat am Mittwochmittag einen Mann bei einem Diebstahl in Kaiserslautern erwischt. Ein 40-Jähriger ließ sich laut Mitteilung der Polizei in der Backwarenabteilung des Supermarktes in der Innenstadt eine Nougattasche schmecken, danach ging er zur Kasse. Er zahlte für andere Einkäufe, aber nicht für die Süßspeise. Der 24-jährige Detektiv informierte die Polizei über den Vorfall. Die Beamten suchten das Gespräch mit dem Verdächtigen. Der 40-Jährige bestätigte, das süße Teilchen gegessen zu haben, und gab an, er müsse es doch vor dem Kauf probieren. Es entstand ein Schaden von etwa zwei Euro. Der Mann muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten.