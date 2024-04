Acht Reifen und Felgen wurden bei einem Autohändler in der Daimlerstraße in Landstuhl von zwei Neuwagen abmontiert. In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen die Diebe laut Polizei zu. Sie hinterließen ein ähnliches Bild wie am Wochenende auf dem Einsiedlerhof. In beiden Fällen wurden die Autos auf Backsteinen aufgebockt hinterlassen. Laut Polizei entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen erreichen die Polizei Landstuhl unter 06371 8050.