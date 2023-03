Unbekannte haben sich am Sonntag gewaltsam Zugang zu einem Geschäft in der Alleestraße verschafft. Sie schlugen die Schaufensterscheibe ein und stahlen Tabak.

Am Nachmittag wurde ein Anwohner kurz nach halb vier durch ein klirrendes Geräusch hellhörig und schaute nach: Er sah zwei junge Männer, die sich am Schaufenster eines Ladens zu schaffen machten. Anschließend rannten sie in Richtung Eisenbahnstraße davon. Wie sich herausstellte, war die Schaufensterscheibe des Shops mit Steinen eingeschlagen worden. Aus der Auslage stahlen die Täter Tabak und andere Rauchutensilien. Der angerichtete Sachschaden ist deutlich höher als der Wert der Beute, er liegt bei insgesamt mehreren hundert Euro, wie die Polizei weiter mitteilt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2620 zu melden.