Die Unachtsamkeit einer 58-jährigen Frau wollte sich ein Mann am Dienstagabend in der Rummelstraße zunutze machen. Die Frau hatte ihre Handtasche auf dem Beifahrerplatz liegen und belud ihr Fahrzeug mit Einkäufen, wie die Polizei mitteilt. Da griff ein Dieb zu und lief mit der Handtasche davon. Zwei Polizeibeamte, die gerade in ihrer Freizeit unterwegs waren, beobachteten das Geschehen und nahmen umgehend die Verfolgung des flüchtigen Täters auf. Am Schillerplatz gelang es ihnen, den Mann einzuholen und festzuhalten. Eine hinzugerufene Streife übernahm den 29-Jährigen und brachte ihn auf die Dienststelle. Den Langfinger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.