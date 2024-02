Ein Anwohner meldete am Donnerstagmorgen bei der Polizei eine Person, die sich in der Mozartstraße ungewöhnlich verhalten würde. Die Beamten trafen vor Ort einen 25-jährigen Mann an. Der Verdächtige war der Polizei im Verlauf der Nacht schon mehrmals negativ wegen Ruhestörungen aufgefallen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten eine Kette. Wie sich herausstellte, hatte der 25-Jährige den Schmuck aus einem unverschlossene Auto in der Straße gestohlen. Der 64-jährige Eigentümer wurde ermittelt. Der alkoholisierte, mutmaßliche Dieb musste auf die Dienststelle mitkommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.