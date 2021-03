Weil sie beim Stehlen von Werkzeugen und Lichterketten im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aufgefallen sind, haben sich am Dienstag drei Jugendliche ein lebenslanges Hausverbot in einem Baumarkt in Kaiserslautern eingehandelt. Selbst als Erwachsene müssen sie deswegen künftig ihr Gartenzubehör oder Baumaterialien beim Hausbau in einem anderen Baumarkt kaufen.

Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen hatten laut Polizei im Laden die Umverpackungen der ausgewählten Beute entfernt und dann das Diebesgut in ihre Rucksäcke gesteckt. Auf dem Weg zur Kasse wurden sie angesprochen und gaben die Tat auch direkt zu. In ihren Taschen wurden neben der Beute aus dem Baumarkt auch noch zahlreiche Kaugummi-Packungen sowie kleine Spirituosen-Fläschchen gefunden, für die keiner der drei einen Kassenzettel vorweisen konnte. Die Sachen wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Auf die drei Jungen kommen nun Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls zu, und das Hausverbot gilt laut Polizei für alle Filialen des betroffenen Marktes.