Direkt aus der Hofeinfahrt wurde in Mackenbach ein Auto im Wert von rund 60.000 Euro gestohlen.

Festgestellt hat die Eigentümerin den Diebstahl ihres schwarzen BMW M2 Coupés am Samstagabend. Abgestellt hatte sie ihn am Donnerstagabend in der Einfahrt in der Straße Sandäcker – und ihn zugeschlossen. Die Frau ist offenbar nach wie vor im Besitz beider Autoschlüssel, die über das Keyless-Go-System verfügen. Möglicherweise nutzten die Täter diesen Umstand aus, meint die Polizei. Mit technischen Mitteln sei es möglich, die Funkwellen der Fahrzeugschlüssel zu verlängern und so das Auto zu öffnen und zu starten. Die Polizei rät Besitzern von Autos mit solchen Keyless-Zugangssystemen dazu, ihren Schlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufzubewahren. Hinweise an die Kriminalpolizei in Kaiserslautern, Telefon 0631/369-2620.