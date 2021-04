Obwohl er seine Geldbörse in der Hosentasche trug, wurde sie einem Mann am Montagnachmittag gestohlen. Wie der 71-Jährige am Dienstag bei der Polizei anzeigte, hatte er einen Einkaufsmarkt in der Pariser Straße besucht und diesen kurz nach 15 Uhr verlassen. Im Ausgangsbereich sei er von einem Unbekannten angerempelt worden, habe sich aber zunächst nichts dabei gedacht.

Erst später stellte der 71-Jährige fest, dass sein Geldbeutel nicht mehr in der Gesäßtasche steckte. Vermutlich wurde er ihm beim Anrempeln unbemerkt herausgezogen. Mit dem Portemonnaie erbeutete der Dieb auch die Debitkarte der Bank, Kundenkarten sowie die Krankenversicherungskarte.

Wie sich herausstellte, versuchte der Täter noch am selben Tag mehrmals, an einem Geldautomaten mit der gestohlenen Karte Geld vom Konto des Mannes abzuheben. Glück im Unglück: Es gelang dem Unbekannten nicht. Die Ermittlungen nach dem Täter laufen.