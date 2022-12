Seit dem Wochenende sind der Polizei wieder mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet worden. Warum in Kaiserslautern so oft unverschlossene Autos stehen, erklärt Steffen Kroll, Leiter der Polizeiinspektion 1.

Zwischen Sonntag und Montag machten sich Diebe in Erlenbach an mehreren Wagen zu schaffen, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Bergstraße durchwühlten Unbekannte drei Autos. Aus einem Fahrzeug entwendeten sie ein sogenanntes Multitool. Auch in den Husarenäckern durchwühlten die unbekannten Täter zwei Autos, die an der Straße geparkt waren. Aus einem Wagen stahlen sie zwei Jacken und ein Taschenmesser. Alle Autos waren unverschlossen. In der Hegelstraße sahen es Langfinger zwischen Samstag und Montag auf ein Auto ab. Sie entwendeten dabei die Geldbörse samt Inhalt. Auch das Auto war unverschlossen.

In der Pariser Straße versuchten Langfinger ebenfalls ihr Glück und verschafften sich zwischen Sonntag und Montag Zugang zu einem – wahrscheinlich – ebenfalls unverschlossenen Auto. Der Toyota wurde durchwühlt, es fehlte aber offenbar nichts. Zeugenhinweise für alle Fälle nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.

Polizei erklärt, wieso so viele Wagen unverschlossen abgestellt werden

Die Polizei ist immer wieder in der Stadt und in den Dörfern um Kaiserslautern unterwegs, um Autodiebstählen präventiv zu begegnen, sagt Steffen Kroll, Chef der Altstadtinspektion. Dabei fielen immer wieder Autos auf, die von ihren Besitzern nicht abgeschlossen wurden. Zuletzt auch bei einer Schwerpunktkontrolle, an der Kriminalpolizei und Kräfte der beiden Polizeiinspektionen beteiligt waren.

Eine Erklärung für die unverschlossenen Wagen hat Kroll auch: „Die amerikanischen Mitbürger haben ein anderes Sicherheitsverständnis.“ In den Staaten würden viele Menschen die Autos nicht absperren, um zu verhindern, dass Diebe Scheiben einschlagen, um an Wertsachen ranzukommen. In Deutschland sei es jedenfalls sinnvoll, das abgestellte Fahrzeug zu verriegeln, rät Kroll – und möglichst keine Wertgegenstände darin liegenzulassen.