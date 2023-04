Rheuma, Muskelkater oder Rückenschmerzen könnten der Grund eines Diebstahls Anfang des Monats gewesen sein, mutmaßt die Polizei in einer Mitteilung. Eine unbekannte Frau nahm am 3. April 165 Packungen eines Wärmepflasters aus dem Real eines Einkaufszentrums in der Merkurstraße, wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen. Ohne die Ware zu bezahlen, verließ die Verdächtige das Geschäft. Der Diebstahl sei erst jetzt bei einer Inventur aufgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib der Pflaster und zu verdächtigen Beobachtungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 zu melden.