Rund 300 Liter Diesel aus Baumaschinen abgezapft haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Nähe der Straße „Auf dem Immel“. Wie die Polizei berichtet, machten sich die Täter zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, an den Baumaschinen zu schaffen. Die Beamten sicherten Spuren. Die Polizei fragt: Wem sind in besagtem Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692250 entgegen.