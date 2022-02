Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag zwei Personen kontrolliert und in deren Wagen Diebesgut gefunden. Nun sucht sie die Geschädigten. Anwohner hatten gegen 22.45 Uhr die Polizei verständigt, weil zwei verdächtige Personen im Bereich der Pörrbacher Straße fremde Grundstücke betreten hatten. Die Zeugen berichteten außerdem, dass die Unbekannten in der Kollweilerstraße versucht haben sollen, in Garagen einzudringen. Laut Polizei entdeckten Beamten gegen 0.40 Uhr zwei Männer, auf die Beschreibung der Zeugen passte. Bei der Überprüfung des Wagens der Verdächtigen fanden die Polizisten einen Winkelschneider und zwei Bohrschrauber sowie ein Mountainbike der Marke Giant. Der 38-jährige Fahrer hatte einen Elektroschocker und Pyrotechnik dabei. Weil der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde er zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei bittet Geschädigte, die die aufgefundenen Gegenstände vermissen, oder in der Nacht zum Freitag Opfer eines Diebstahls wurden, sich unter Telefon 0631 369-2250 zu melden.