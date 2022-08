Langfinger haben sich Zutritt in ein Restaurant in der Hauptstraße verschafft. In den Stunden kurz nach Mitternacht bis zum frühen Freitagmorgen stiegen die Diebe durch ein Fenster in die Räume des Gastronomiebetriebs ein, teilt die Polizei am Wochenende mit. Im Innern drangen sie gewaltsam auch in Büroräume ein. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest, so die Kriminalpolizei, die um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht bittet (Telefon 0631-369 2620).