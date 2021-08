Eine Bier-Zapfanlage und Getränke haben Diebe nach einer privaten Feier an der Weilerbacher Grillhütte in der Nacht auf Sonntag gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 2.30 und 8.30 Uhr, teilt die Polizei mit. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Gastgeber nach dem Ende der Feier die Sachen in einem Kühlanhänger verstaut, der auf dem Gelände abgestellt war. Gegen 2.30 Uhr ging er nach Hause. Als er am Morgen zurückkehrte, stellte er fest, dass jemand in den Kühlanhänger eingedrungen waren und ihn geleert hatten. Gestohlen wurden die Zapfanlage inklusive Zubehör, eine Gasflasche, ein Fass Bier sowie mehrere Kisten Wein, Sekt und Limo. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631/3692250 entgegen.