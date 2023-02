Eine Wildkamera wurde im Wald bei Frankenstein gestohlen. Wie die Polizei berichtet, fiel am Donnerstag auf, dass die Kamera nicht mehr an ihrem Platz hängt. Erste Ermittlungen führten auf die Spur der mutmaßlichen Täter. Sie wurden von einer weiteren Wildkamera aufgezeichnet. Demnach dürfte es sich bei den Dieben um eine Frau und einen Mann mittleren Alters handeln. Maßnahmen zur Identifizierung des diebischen Pärchens dauern an.