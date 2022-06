Einbrecher haben in der Nacht zum Samstag aus einem Dienstleistungsbetrieb in der Mühlstraße einen Tresor gestohlen. Über den Personaleingang verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumen. Sie machten sich an dem Panzerschrank zu schaffen, luden ihn auf eine Sackkarre und transportierten den circa 70 Zentimeter hohen und etwa 130 Kilogramm schweren Tresor durchs Treppenhaus auf die Straße. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Safe dort in ein Fahrzeug der Täter umgeladen wurde. Die Sackkarre ließen die Diebe stehen. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf einen vierstelligen Betrag. Die Polizei sicherte Spuren. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Samstag Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen.