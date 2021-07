Einen Trennschleifer im Wert von mehreren Tausend Euro der Marke Hilti haben Diebe von einer Baustelle in der Grünstadter Straße entwendet, teilt die Polizei mit. Tatzeit war derzeitigen Erkenntnissen zufolge am Mittwochvormittag zwischen 11 und 11.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die gesehen haben, wer mit der Werkzeugmaschine von der Baustelle davonlief, können sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 mit der Polizei in Verbindung setzen.