Auf dem Gelände eines Autohauses in der Pariser Straße ist es zu einem Diebstahl mit einem Gesamtschaden von rund 40.000 Euro gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter in der Nacht von Montag, 4., auf Dienstag, 5. November, die Heckscheiben der Autos ein, um an die Felgenschlösser zu gelangen, heißt es in einer Mitteilung. Im Anschluss montierten sie an drei Wagen die kompletten Räder ab. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692250.