In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen Pkw aufgebrochen. Der Wagen war in der Gottfried-Kinkel-Straße geparkt, teilt die Polizei mit. „Die Täter durchwühlten den Innenraum und entwendeten alles, was sie finden konnten“, heißt es weiter. Unter dem Diebesgut sei auch die Handtasche der Geschädigten gewesen; darin befanden sich persönliche Dokumente und eine Bankkarte. Die Täter nahmen laut Polizei auch ein Mobiltelefon und einen Koffer mit Kleidung mit und entkamen unerkannt.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Angaben der Beamten noch nicht bekannt.