Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Geldbörsen gestohlen und anschließend die darin befindlichen Bankkarten missbraucht. Laut Polizei ereigneten sich zwei Vorfälle in Kaiserslautern, bei denen die Täter unberechtigt Geld abhoben oder Waren kauften.

Der erste Fall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Diskothek in der Zollamtstraße. Ein 27-jähriger Mann bemerkte gegen 4.30 Uhr, dass sein Geldbeutel verschwunden war. Er hatte ihn zuletzt um 1.30 Uhr gesehen. Nach Angaben der Polizei nutzten die Täter die Bankkarte des Mannes, um Waren im Wert von über 40 Euro an einem Zigarettenautomaten zu kaufen.

Polizei ermittelt wegen Computerbetrugs

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Montagvormittag in der Eisenbahnstraße. Ein 30-Jähriger ließ seine Geldbörse in einer Druckerei liegen. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag befanden sich auch mehrere Bankkarten in der Brieftasche. Laut Polizei setzten die Täter die Bankkarte ein und führten bis Dienstagabend mehrere unberechtigte Abbuchungen durch.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Diebstahls und Computerbetrugs aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 36913312 entgegen.