Unbekannte haben sich am Sonntag an einem Streifenwagen zu schaffen gemacht. Sie montierten nach Auskunft der Ermittler zwischen 3.30 und 4.30 Uhr das hintere Nummernschild eines in der Marktstraße abgestellten Dienstfahrzeuges ab. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 3692150.