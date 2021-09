Diebe haben sich auf dem Gelände eines Autohändlers in der Merkurstraße an fünf Neufahrzeugen zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, montierten die Täter in der Nacht zum Dienstag an den Autos die Räder ab. Die Täter bockten die Fahrzeuge auf und stellten sie auf Pflastersteine, wodurch die Bremsscheiben beschädigt wurden. An einem BMW schlugen sie die Heckscheibe ein. Ob aus dem Wagen etwas fehlt, steht noch nicht fest. Die 20 Kompletträder nahmen die Diebe mit.

Durch den Diebstahl verursachten sie einen Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.