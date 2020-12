Unbekannte haben zwischen Sonntag und Montag im Stadtgebiet ein Auto gestohlen. Der schwarze Mercedes CLS 350 parkte auf einem Privatparkplatz in der Straße Am Altenhof. Am Montagnachmittag stellte der Fahrzeughalter den Diebstahl seines neun Jahre alten Wagens fest. Er informierte die Polizei. Die Beamten fahnden nach dem Pkw, bisher erfolglos.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.