Diebe drangen in der Nacht auf Donnerstag in geparkte Autos ein und stahlen daraus Münzgeld, eine Sporttasche mit Sportschuhen der Marke Adidas, einen Rucksack mit Lehrbüchern sowie ein Laptop. Die Diebstähle ereigneten sich in der Frühlingstraße und in der Mühleckerstraße, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf 1400 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr. Die betroffenen Fahrzeughalter fanden ihre Autos am Donnerstagmorgen durchwühlt vor. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 3692150 entgegen.