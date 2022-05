Mehrere versuchte sowie vollendete Diebstähle aus Fahrzeugen wurden der Polizei am Wochenende gemeldet. Sie sucht nun Zeugen.

Im Oskar-Schlemmer-Ring wurde aus einem BMW eine Taschenlampe gestohlen; die Videoüberwachung zeigt, dass der Täter auch versuchte, den danebenstehenden Mazda zu öffnen. Der Unbekannten ist groß und von kräftiger Statur, trug eine schwarze Jogginghose mit weißer Bein-Aufschrift sowie ein Basecap mit weißem Logo. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150.

Ein weiterer Diebstahl wurde aus der Straße „Grüner Graben“ gemeldet. Dort hatten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag den Kofferraum eines geparkten Fahrzeugs geöffnet und waren so ins Wageninnere eingedrungen. Gestohlen wurde lediglich ein halbes Päckchen Zigaretten.

In der Merkurstraße haben Diebe am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Fachmarktes ein unverschlossenes Auto entdeckt und zwischen 18.40 und 19 Uhr daraus neue Kleidungsstücke samt Kassenbeleg gestohlen. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion 2 an Telefon 0631 369-2250.

In der Straße „Haberdell“ erwischte am Samstag kurz vor 21 Uhr eine Fahrzeughalterin einen Mann in flagranti, der am geöffneten Kofferraum ihres Wagens stand. Der Unbekannte rannte davon, ließ eine Tasche zurück. Da der 38-Jährige von mehreren Zeugen beobachtet worden war, wurde er wenig später gestellt.

In der Vogelwoogstraße haben Unbekannte am Samstagvormittag an einem geparkten Golf eine Scheibe eingeschlagen und einen Geldbeutel daraus gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bereits in der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in der Fliegerstraße aus einem BMW X4 Gegenstände im Wert von rund 1000 Euro gestohlen.