Einen Geldautomaten der Sparkasse aufgebrochen haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in der Hauptstraße. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter in den Vorraum der Bank ein und gelangten von dort an die Rückseite des Automaten. Sie konnten die Sicherheitstechnik überlisten und mit schwerem Gerät den Automaten aufbrechen. Die Diebe erbeuteten einen fünfstelligen Geldbetrag. Am frühen Morgen entdeckte ein Zeuge den Einbruch und rief die Polizei. Vermutlich wurde der Geldautomat mit einer Flex und einem Spreizer geöffnet, dies könnte Lärm verursacht haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.