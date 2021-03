Zwischen Donnerstag und Sonntag machten sich Diebe in der Enkenbacher Straße in Mehlingen an einem Opel Astra zu schaffen. Sie stahlen den Katalysator des Wagens. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Fahrzeughalterin am Nachmittag, dass sich das Auto anders als gewohnt anhörte. Bei der Überprüfung des Wagens stellte sich heraus, dass der Katalysator fehlte. Diebe hatten ihn abmontiert. Schaden: mindestens 500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter es auf die Edelmetalle in dem Katalysator abgesehen haben. Einen ähnlichen Fall gab es in der Nacht zum Sonntag in der Neukircher Straße in Enkenbach-Alsenborn. Auch hier wurde ein Katalysator gestohlen. Vermutlich mit einem Wagenheber machten sich die Diebe zwischen 19.30 und 8 Uhr an einem grauen VW Polo zu schaffen. Sie bockten das Fahrzeug auf und trennten mit einem Werkzeug den Katalysator vom Unterboden ab, berichtet die Polizei. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 zu melden.