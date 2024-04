Am Samstag gegen 12 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone, wie ein Mann einen Parfümflakon aus dem Regal nahm und den Laden verließ, ohne das Parfum zu zahlen. Laut Polizei sprach der Detektiv den Dieb an und versuchte, ihn festzuhalten. Es kam zu einem Gerangel. Dabei trat ein zweiter Täter dem Detektiv auf die Hand, als dieser versuchte, das heruntergefallene Diebesgut zu schützen. Beide Täter konnten unerkannt Richtung Hauptbahnhof flüchten.