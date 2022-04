Gehäuft wurden in den vergangenen Tagen Katalysatoren von Autos abmontiert und gestohlen, teilt die Polizei mit.

In der Nacht auf Dienstag schnitten Unbekannte sowohl im Kapellenweg als auch im Bereich „Ohlkasterhohl“ die Katalysatoren ab. Gemeldet wurden nun weitere Diebstähle von einem VW Polo im Kapellenweg, einem weiterem Polo in der Bäckerstraße und einem Opel Astra in der Straße „Am Schlagbaum“. Ein Zusammenhang zu den vorhergegangenen Fällen aus dem Stadtgebiet ist laut Polizei wahrscheinlich.

Wem Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, oder wem gebrauchte Katalysatoren zum Kauf angeboten wurden, wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden.