Der Polizei sind am Montag eine ganze Reihe von Diebstählen aus Fahrzeugen gemeldet worden. Betroffen waren die Straßenzüge „Auf der Pirsch“, Gärtnerstraße, Casimirring, Mainzer Straße, Dunkeltälchen und Kohlkopfstraße. In den meisten Fällen suchten sich die Täter Fahrzeuge aus, die unverschlossen abgestellt waren, und durchwühlten die Innenräume – immer auf der Suche nach „brauchbarer“ Beute, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nicht überall wurden die Langfinger fündig, aber gestohlen wurden: eine Sonnenbrille, ein Ladekabel, ein Päckchen mit OP-Masken, ein Paar Laufschuhe, ein Paar Wanderschuhe, Kleider, zwei Fahrzeugscheine, ein Erste-Hilfe-Kasten, ein Schlüsselbund sowie ein Geldbeutel mit Dokumenten und Bargeld.

Die Tatzeit konnte überwiegend auf die Nacht von Sonntag auf Montag eingegrenzt werden, in allen Fällen waren die Täter am Wochenende aktiv. In der Kohlkopfstraße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei unbekannte Männer beobachtet, von denen sich einer an einem abgestellten Wagen zu schaffen machte. Eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen.