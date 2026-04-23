Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch im Geranienweg eine Photovoltaikanlage gestohlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Wie der betroffene Eigentümer der Polizei meldete, montierten die Diebe die Anlage vom Dach des Gartenhauses ab und nahmen sie mit.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.