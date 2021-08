Mindestens zwei Autos aufgebrochen haben Diebe zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Harztaler Straße. Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten sie unter anderem einen Geldbeutel mit Bankkarten und Ausweisdokumenten sowie ein Smartphone und einen Stromwandler. Mit einer der Karten hoben sie noch in der Nacht an einem Geldautomaten in Hochspeyer Bargeld in dreistelliger Höhe ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631/3692620 zu melden.