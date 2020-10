Unbekannte Diebe haben erneut in einer Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße zugeschlagen. Bereits in der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagabend waren Einbrecher in ein Gartenhaus eingedrungen und hatten einen Spannungswandler und Spannungsregler einer Solaranlage gestohlen. Nun sollen unbekannte Diebe zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag erneut in mindestens zwei Parzellen eingebrochen sein, wie die Polizei mitteilt. Bei einer Parzelle verschafften sich die Täter Zugang über ein Nachbargrundstück, in dem sie den Maschendrahtzaun durchtrennten. Aus dem Stromverteilerkasten entwendeten sie einen Spannungswandler im Wert von 250 Euro.

Zutritt zu einer weiteren Parzelle verschafften sich die Unbekannten, indem sie die verschlossene Gartentür eintraten. Über ein gekipptes Fenster gelangten sie in die Gartenlaube und stahlen dort einen Spannungswandler der Solaranlage. Andere Gegenstände wurden aus den Parzellen nicht mitgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.