Diebe waren in der Nacht auf Sonntag in Hochspeyer aktiv. Abgesehen hatten sie es insbesondere auf unverschlossene Autos. Ein Tatverdächtiger wurde in flagranti erwischt, berichtet die Polizei. Gegen 6 Uhr bemerkte ein Anwohner der Münchhofstraße, dass sich jemand an seinem Auto zu schaffen machte. Als er den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser. Wo er sich zuvor aufgehalten hatte, wurde Aufbruchwerkzeug und Diebesgut gefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise auf einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann geben können, der einen Drei-Tage-Bart hatte und schwarz gekleidet war. Bei sich trug er einen dunklen Rucksack. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei melden.