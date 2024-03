Ein rabiater Dieb beschäftigte am Dienstagabend die Polizei. Ein 23-Jähriger betrat gegen 19.20 Uhr einen Laden in der Zollamtstraße. Dort steckte er sich laut Mitteilung der Polizei ein Päckchen Tabak in seine Hosentasche. Bezahlen wollte er die Ware allerdings nicht. Als er das Geschäft verlassen wollte, wurde der 23-Jährige von einem Angestellten festgehalten. Beim Versuch zu fliehen, schlug der Täter den Mitarbeiter ins Gesicht. Eine 45-jährige Frau eilte dem Angegriffenen zur Hilfe und wurde ebenfalls verletzt. Der 23-Jährige wurde wenig später festgenommen – ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Gegen den jungen Mann wird wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.