Wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Der 39-Jährige wurde am Dienstagmittag auf dem Gelände des Alsenborner Freibads erwischt. Er hatte sich Zugang verschafft, indem er über den Zaun geklettert war, so die Polizei. Auf dem Gelände beschädigte der Mann die Hülle eines aufgehängten Defibrillators und versuchte außerdem, einen Erste-Hilfe-Rucksack zu stehlen. Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, weigerte sich der Mann zunächst, seine Personalien anzugeben. Erst als er zwecks Identifizierung zur nächsten Dienststelle gebracht werden sollte, äußerte er sich. „Weil der 39-Jährige aber insgesamt verworrene Angaben und auf die Beamten einen eher verwirrten Eindruck machte, wurde er für weitere Untersuchungen in eine Fachklinik gebracht.“