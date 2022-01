Ein Zeuge hat am Donnerstagnachmittag die Polizei verständigt. Er beobachtete um 14 Uhr einen Mann, der mit einem Stein die Scheibe eines Pkw einschlug. Das Auto war am Bahnheim geparkt. Der Täter flüchtete durch eine Bahnunterführung in Richtung Reichswaldstraße. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos, wie die Beamten mitteilen. Der Dieb entwendete einen Geldbeutel, den er auf der Flucht wegwarf. Wie der Geschädigte später feststellte, fehlten aus der Börse das Bargeld und eine Bankkarte. Der Unbekannte war etwa 25 bis 30 Jahre alt; er war mit einer hellbraunen Jacke bekleidet und trug eine graue Wollmütze. Zeugen können sich unter der 0631 369-2250 bei der Polizei melden.