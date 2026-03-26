Ein dreister Diebstahl hat sich auf einem Kaufhausparkplatz in der Pariser Straße in Kaiserslautern ereignet. Ein bislang unbekannter Mann bat am Montagmittag eine 78-jährige Frau darum, ihm Münzgeld zu wechseln. Während die Seniorin ihr Portemonnaie öffnete, griff der Mann unbemerkt zu und entwendete einen hohen dreistelligen Betrag, wie die Polizei mitteilt. Der Diebstahl fiel der Frau erst später auf, woraufhin sie Anzeige erstattete. Nach Angaben der Polizei beschrieb sie den Täter als 40 bis 50 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur. Er trug helle Jeans und eine hellblaue Jacke. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Informationen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 368913312 entgegen.