Einen günstigen Moment hat ein Dieb am Dienstagmittag in der Lauterstraße ausgenutzt, um eine Seniorin zu bestehlen. Zunächst hatte der Mann die 81-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes angesprochen und nach etwas Geld gefragt, berichtet die Polizei. Nachdem die Seniorin ihm Geld gegeben hatte, legte sie ihre Handtasche auf den Fahrersitz ihres Autos, um ihre Einkäufe in den Kofferraum zu räumen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie sich der Mann durch die geöffnete Scheibe die Tasche griff und danach mit seinem Wagen in Richtung Kaiserslautern davon fuhr. In der Handtasche befand sich neben dem Geldbeutel mit Bargeld und diversen Karten auch der Autoschlüssel, so dass die Seniorin ihr Auto abschleppen lassen musste. Die Zeugin konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Diebes merken. Die weiteren Ermittlungen laufen.