Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht auf Dienstag in der Trippstadter Straße Opfer eines dreisten Diebes. Der Geschädigte geriet um 3.45 Uhr in der Nähe einer Tankstelle in eine medizinische Notlage. Ein Unbekannter ging zu ihm und klaute das Handy sowie die Geldbörse aus der Jackentasche des jungen Mannes. Zeugen verständigten den Rettungsdienst. Der Bestohlene wurde ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.