Die Themen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern vom Tage.

Das kommende Batteriezellwerk ist in aller Munde, die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Aber wie geht“s dem Opel-Standort nebenan? Benjamin Ginkel hat mit Thorsten Zangerle, Betriebsratschef bei Opel, über ein erfolgreiches Jahr 2022, Perspektiven für die Belegschaft und das Selbstbild der Opelaner gesprochen.

Ein Baby zu bekommen, stellt das bisherige Leben auf den Kopf, der Austausch mit anderen Eltern tut da gut. Aber gerade auf dem Land ist es gar nicht so leicht, andere junge Familien kennenzulernen, weil die Angebote fehlen. Wie Hebamme Elisa Schimpf das ändern möchte.

Drei Menschen wurden am Samstag bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ramstein verletzt. Gegen 6 Uhr am frühen Morgen ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, wie der stellvertretende Wehrleiter von Ramstein-Miesenbach, Matthias Hecktor, berichtet.

Die positive Überraschung hatte sich im Grunde schon kurz nach Beginn der 26. RHEINPFALZ-Weihnachtsspendenaktion zugunsten der Altenhilfe „alt – arm – allein“ abgezeichnet. Allen Kostensteigerungen zum Trotz war die Spendenbereitschaft ungebrochen. 388.714,71 Euro sind das zweitbeste Ergebnis, das je erreicht wurde.

Die starken Schneefälle in der Nacht auf Samstag haben auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kaiserslautern Spuren hinterlassen. Die Polizei registrierte nach eigenen Angaben 57 Verkehrsunfälle, dabei wurde eine Person schwer und vier Personen leicht verletzt.