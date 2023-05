Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 40 Jahren unterstützen Ehrenamtliche den Zoo in Siegelbach. Anfang der 1980er Jahre bauten sie die Gehege für die Tiere, kauften etliche Exemplare an und unterstützten den Zoo in vielerlei Hinsicht. Sie haben dabei eine Zeit mit Höhen und Tiefen erlebt.

Am 31. Mai 1980 war es soweit: Die Gesellschaft zur Förderung des Tierparks Kaiserslautern-Siegelbach wurde gegründet. Ziel des Vereins war es, den Tierpark – so der damalige Name