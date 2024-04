Rund 46.000 Schulbücher müssen im Sommer ausgeliefert werden. Die Stadt hat bislang keinen Plan, wie das gehen soll. Ein Unding.

Seit Januar weiß die Stadtverwaltung, dass sie sich für die Schulbuchausleihe einen neuen Dienstleister suchen muss. Passiert ist seitdem wenig. Das hat im Stadtrat am Montag zu Recht für Empörung gesorgt. Die Verantwortlichen müssen jetzt endlich in die Gänge kommen, statt sich für Versäumnisse in der Vergangenheit zu rechtfertigen. Die Idee der CDU, dass die Stadtbibliothek in die Bresche springen soll, klingt abstrus. Die hat ja an drei Tagen nicht einmal über Mittag geöffnet, was nicht gerade kundenfreundlich ist. Ich prophezeie: Wenn die Stadt das selbst macht, wird es abenteuerlich. Wobei: Andere Kommunen kriegen es auch hin.